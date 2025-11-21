習近平狂出150本「國家寶典」！中國人不買單 打1折也乏人問津
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平自2012年11月掌權以來，中共宣傳部門已將他的講話、指示、演講等文獻集結成冊，陸續出版了超過150本書，希望加強對黨員和民眾的思想控制。不過，近日有部落客爆料，習近平的著作在一些書店裡就算打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。
名為「新高地(＠5xyxh)」的部落客11月19日在X平台發文指出，在當下中國各大書店的顯眼位置，總能看到一排排以習近平名義出版的書籍，封面金光閃閃，定價不菲，卻常常落滿灰塵；在一些書店，那堆積如山的《習近平談治國理政》系列、《習近平著作選讀》，甚至打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊無人問津。
文章諷刺地寫道：「為什麼這些『國家寶典』會淪落到如此地步？或許，這不僅僅是市場冷遇，更是民眾對(習近平)這種『出版狂潮』的無聲抗議。」
文章說，習近平的出版歷程可分為兩個階段：2012年掌權前和掌權後。早年他作為地方官員時，主編或參與出版了約8至10本地方性書籍，這些多為工作總結或地方志，數量有限，遠非個人力作。
習近平真正的「爆發」是從2012年掌權後開始。官方管道如中央黨史和文獻研究院網站，列出了數十本「重要著作」，包括《習近平談治國理政》(已出5卷)、《習近平書信選集》、《論堅持人與自然和諧共生》等。
海外媒體和網路統計更驚人。根據《自由亞洲電台》報導，習近平執政十餘年已出300冊，由歐亞20多家書商發行，Goodreads平台甚至記錄了205本以其名義的書籍。綜合來看，習近平的著作總量至少150本以上，上台13年平均每年約11至12本。這在全球領導人中堪稱「最高產作家」，卻也引發疑問：1個人怎可能年產這麼多書？
文章指出，截至2024年底達1億27萬1000人，假設每個黨員強制或自願買1套習近平全集，約10至15本為1套，平均每套定價1000元人民幣(下同，新台幣4420元)，總銷售量將達1億套，總收入1000億元(新台幣4420億元)。按中國書籍版稅標準7%至10%計算，稿費將高達70億元至100億元(新台幣310億元至442億元)。
這還不算用公款採購：據《中國出版傳媒商報》，2023年12月下半月銷售榜前20名中，習近平相關書籍占12本，發行量上億冊。早期如《習近平談治國理政》首印即數百萬本，稿費就破億元。如此天價版稅，遠超普通作者每千字100元至150元(新台幣442元至663元)的標準，習近平出書更像是1場公帑盛宴。
文章說，翻開這些書，內容多為講話摘編、書信選集或論述匯編，如《論把握新發展階段》(2021年)，實則源於公開演講的剪輯。中國官方從未透露是否有「筆桿子」團隊潤色，但類似毛澤東時代，領導人著作往往由中央文獻研究室編輯整理。
海外分析認為，這些並非習近平1人原創，而是宣傳機器的產物：演講錄音轉文字，再由專家「提煉」。若真為習近平1人所寫，年產12本豈非神跡？這也解釋了為何內容重複冗長，缺乏深度創新，讀者難有共鳴。
文章說，習近平現72歲，若如他所希望的延壽至150歲，還剩78年，以當前年均12本速度，未來將再出936本，總量破千！屆時，「習思想」或成圖書館半壁江山。但這種長壽出版恐難掩市場尷尬：打折無人問津，反映的不僅是審美疲勞，更是民眾對強制灌輸的疲憊。或許，真正的乏人問津，是權力敘事與現實脫節的鏡像。
