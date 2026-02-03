習近平狂挖川普牆腳！歐美多國首相訪中國 謝金河驚：都衝著川普來的

國際中心／黃韻璇報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前訪問中國，是英首相睽違8年訪中；更與中國國家主席習近平會面，稱他希望能與中國建立「更成熟細緻」的關係，而習近平則表示，英中對話對「世界和平」相當重要，過程中更參訪北京故宮。面對加拿大、丹麥、愛爾蘭、英國總理相繼訪中，其中英國更是美國最重要的夥伴，財訊傳媒董事長謝金河表示，他們都是衝著川普來的，不過施凱爾把格局做小了，大嘆「昔日的日不落帝國正把自己搞得四不像，可惜了！」

謝金河2日在臉書發文分析近來歐美大國與中國的互動，從2026年開局，美國三角洲部隊活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦開場，其間有哥倫比亞、古巴，到巴拿馬運河、格陵蘭島、達沃斯論壇，然後是習近平逮捕張又俠，以及韓國總統李在明、加拿大總理卡尼、丹麥總理、愛爾蘭總理相繼訪問中國，最後一個壓線的是英國首相施凱爾，這是英國首相相隔8年後的訪中，他的動向備受關注。

謝金河認為，這次施凱爾訪中，看起來也是中國努力安排，因為大英國協從加拿大、愛爾蘭到英國總理相繼到中國報到，在川普為了格陵蘭和歐洲各國開幹後，這個動作有挖牆角，並且給川普顏色看的味道。

施凱爾今與習近平會面，他表示希望英中兩國建立「更成熟、更細緻」的關係（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_MaoNing）

其中，謝金河提到，這次訪中英國首相特別安排一趟北京故宮之旅，照理說這是很重大的國事訪問，中國應該清場，並且以國賓之禮接待，像過去的例子一般，然而這次施凱爾逛故宮，只有一個小主管陪他，謝金河直言，「這個規格看起來像昔日小國來到天朝朝貢一般。照理說，英國仍是世界前五大經濟體，更是昔日的日不落國，這回帶著60家英國企業來中國投資，雙方也簽署合作協議，不過大家只記得英國引進泡泡瑪特」。

謝金河表示，這次施凱爾簽署讓中國在倫敦擴建超級大使館，引發英國民眾的抗爭，工黨高層的鬥爭更是英國人茶餘飯後的話題，施凱爾地位岌岌可危，這次訪中算是下了一盤大賭注。英國是大英國協的核心，更是五眼聯盟重要成員，一直以來英國都是美國最重要的夥伴。

謝金河直言，這次卡尼下大注、施凱爾也賭一把，他們都是衝著川普來的！然而他大嘆，「不過，施凱爾把格局做小了。一個國家領導人不在乎外交規格和禮儀，這是很少見的。這些年英國進退失據，經濟力節節敗退，昔日的日不落帝國正把自己搞得四不像，可惜了！」

