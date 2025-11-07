習近平登福建艦！海南三亞軍港視察，首艘彈射型航母入列南海艦隊

中共第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式11月5日在海南三亞榆林軍港舉行。中國國家主席、中共中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。中國自行研製的首艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），2022年6月下水命名。中國軍工7日發布航母福建艦海試的高清影音。

據中國官方《新華社》報導， 11月5日下午4時30分許，在海南三亞某軍港舉行福建艦入列授旗儀式，來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000餘人在碼頭整齊列隊，氣氛隆重熱烈。中共中央書記處第一書記蔡奇、國務院副總理張國清出席福建艦入列授旗儀式。中共中央軍委副主席張升民主持儀式。

報導說，在福建號飛行甲板上，有4道阻攔索、3個彈射起飛位，殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機依次停放。習近平「勉勵大家不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量」。隨後，習近平前往福建號艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上簽名。



習近平登上福建艦（福建號）。（新華社）

衛星影像曝觀禮台 2艘航母同泊三亞

《新華社》報導，6日上午，習近平在三亞聽取中國國家發展改革委主任鄭柵潔、海南省委書記馮飛的匯報後稱，海南自貿港12月18日正式啟動全島封關，是中國堅定不移擴大高水平對外開放，推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。要將其打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶，構建更加開放的人才機制，打造市場化、法治化及國際化的一流營商環境。

福建艦甲板上的J-35。（翻攝微博）

香港《明報》報導，美國太空情報公司BlackSky發布一張拍攝於10月25日的衛星相片，顯示解放軍航母福建艦和山東艦停泊在三亞軍港，二艘航母甲板上均有艦載機，還有一個顯著的紅色觀禮台，福建艦從艦艏至艦艉掛滿旗。外界猜測福建艦近日就將入列南海艦隊，相關福建艦的訊息也衝上微博熱搜。



依照慣例，身為最高領導人的習近平會出席入列儀式。且根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，中國國際航空一架註冊編號為B-2481的波音747-89L客機五日中午飛抵海南三亞鳳凰國際機場。這架飛機為習近平的專機，早前搭載他出訪南韓APEC。



艦載三型首度實艦起降 電磁彈射獲驗證



此前據《新華社》消息，9月22日從共軍海軍有關部門獲悉，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上受閱的殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。這是中共航母發展歷程中取得的又一次突破，標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力，對推進共軍海軍轉型建設具有里程碑意義。

據報導，在此前組織的多次試驗訓練任務中，共軍海軍多名飛行員駕駛這三型艦載機，成功在福建艦上實現起降，驗證了解放軍完全自主研製的電磁彈射和阻攔系統與多型艦載機的良好適配性，使福建艦初步具備全甲板作業能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎。

報導指出，近年來，共軍海軍艦載航空事業加速發展，完成了從單機到體系、從岸基到艦基、從滑躍到彈射、從能飛到能戰的巨大跨越，人民海軍正朝著全面建成世界一流海軍穩步前進。自2024年5月開展首次海試以來，福建艦按計劃有序開展各項海上試驗，順利推進各類裝設備調試和整體運行穩定性測試。



