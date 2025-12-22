習近平的豪賭 海南島境內關外新模式

中國國家主席習近平。(維基共享)

2025年12月18日，海南島正式啟動全島封關運作，標誌著中國最大經濟特區進入「境內關外」的全新階段。這意味著海南在海關監管上被劃為「國境外」，實施「一線放開、二線管住」的特殊機制。





自此，海南擁有獨立的零關稅清單與低至15%的所得稅率，商品、資金與人員流動將享有對標香港與新加坡的自由度。這不僅是中國自貿港建設的里程碑，更是一個龐大的經濟實驗，試圖將數萬億人民幣的海外消費與高端製造業截留在中國境內。

廣告 廣告





這盤大棋背後，折射出習近平強烈的政治意志與歷史抱負。區別於鄧小平的深圳與江澤民的浦東，海南自貿港被視為習近平親手打造的改革豐碑，意在證明「中國模式」能在保持政治集權與社會管控的前提下，依然實現最高水平的經濟開放。





更深層的戰略在於「安全」，面對西方圍堵，習近平急需一個受內地法律完全掌控、能作為香港「備份」的戰略接口，並以此作為申請加入CPTPP的壓力測試場，展現中國打破貿易壁壘的主動權。





海南的崛起產生的「磁吸效應」，正重塑周邊地緣經濟版圖。對香港而言，海南的零關稅零售將重創其「購物天堂」地位，迫使香港加速向高端專業服務轉型。



對台灣與越南，海南「加工增值30%免關稅」政策極具殺傷力，可能誘使瞄準中國內需市場的中高端製造業與台商產線移入海南，造成產業空心化壓力；同時，海南對高端人才的低稅率補貼，也將加劇區域內的人才爭奪戰。





面對海南的強勢挑戰，周邊經濟體勢必調整戰略以求共存。香港需鞏固其普通法系與金融自由的核心優勢，與海南形成「香港出服務、海南出貿易」的錯位發展。





東南亞國家如新加坡與泰國，則傾向採取「利用」策略，將海南視為農產品與原物料進入中國市場的跳板；而台灣則需更審慎地防範關鍵產業鏈外移，並強化自身在研發創新與半導體領域的不可替代性，以抵禦低成本政策的磁吸。





總結而言，海南封關是中國在「逆全球化」浪潮下的一次戰略突圍。它既是中國吸納全球資源的「聚寶盆」，也是應對外部制裁的「避風港」。儘管其法治環境與網絡自由仍受國際質疑，但其龐大的市場體量已足以攪動亞太經濟的一池春水，迫使所有玩家重新洗牌。