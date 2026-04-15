習近平真情流露、聽她講話一直笑 鄭麗文爆他致詞「大量脫稿」！這句話講到心坎裡

鄭麗文10日與中共總書記習近平見面，她今受訪爆料習當天致詞「大量脫稿」，相當真情流露。（國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，10日與中共總書記習近平見面。鄭麗文今（15日）上廣播節目專訪，談到當天的互動，她認為習近平致詞有一半以上是脫稿演出，大讚習「真情流露」，尤其聽到習講到這段話的時候，她很驚訝、感觸也很深。

習近平真情流露！ 蕭旭岑：以前沒看過他這樣

鄭麗文今上王淺秋的廣播節目，談到上週的「鄭習會」過程，在她致詞完之後輪到習近平來回應，「他回應的時候就大量的脫稿耶！」鄭麗文興奮地說，習近平講著講著、沒有看稿一直講，她也認真一直在做筆記，「他很大量的脫稿，就是非常真情流露」。

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鄭麗文透露，後來在吃飯的時候，因為她坐的方向不會直接看到習的臉，但有人告訴她，習近平在聽她講話的時候都會面露自然微笑、心情很放鬆。之前因為馬英九的關係，跟習近平吃過最多次飯的是國民黨副主席蕭旭岑，蕭也說之前從來沒有看過習近平這麼放鬆、話很多。

習近平話講到心坎裡 鄭麗文聽到這句「感觸太深太深」

王淺秋再追問習近平脫稿的內容，有沒有「講到心坎裡的話」，鄭麗文說，她認為習至少有一半以上都是脫稿，他很會講、講很多，包括要如何處理兩岸問題，「他也充分的理解到隔離了那麼久，（兩岸）有很大的不同」，並表示台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常的尊重、理解，「我覺得他好…他講這句話我感觸真的太深太深了，習總書記耶！當著我們的面說…」王淺秋也說她聽了也很驚訝。

接著習近平又說，台灣對中國大陸現在的成就是否也該肯定、尊重呢？王淺秋說，這是講到心坎裡了，鄭麗文也直表認同：「對！那我都覺得說…這麼地暖，這麼謙虛、這麼地誠懇」，稱大家都看到中國大陸這幾年的發展超乎所有人想像，但台灣人難道這麼吝嗇、難道都不願對這麼巨大的成就給予合理的肯定跟掌聲嗎？並表示台灣這些年對中國大陸也沒有少污衊、抹黑，還說人家高鐵沒有靠背、廁所沒有門，「你想想看他們聽了作何感想？」

稱兩岸都講中國話、寫中國字 鄭麗文：說不是同個祖先太傷人

其次她提到，習近平說兩岸冰凍三尺非一日之寒，要用愚公移山、精衛填海的恆心和耐心來處理，也強調兩岸不可以否定我們來自同一個祖先、我們是同一個民族，一家人血濃於水是最重要的，怎麼可以連這個都否認。習近平也提到，兩岸之間因為歷史的各種原因所以發展到今天的局面，「但這不是用來搞分裂的理由跟藉口，他連台獨都沒講、他講分裂，呵呵。」鄭麗文得意地說。

「我覺得這太傷人了」，鄭麗文指出，「你明明是同一個民族、同一個文化，你明明講的是中國話、寫的是中國字，你明明是這樣，非要說不是，這太傷人了！」站在中國大陸的立場太傷人了，他們有這麼不堪要這樣切割、否認嗎？如果連這個都不承認那還有什麼好說的，可是如果大家都承認我們是同一個祖先，習近平說了好多次「有什麼不能商量？」最後更強調：「所以什麼事情都能商量！」

鄭麗文認為這樣一來兩岸對話的空間就出現了，不會像現在這樣搞得好像沒有路可以走了，兩岸非得一戰不可，絕非如此，「重點是這不是習一個人的感受和想法，而是我認為大陸普遍的感受跟想法。」

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