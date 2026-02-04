習近平真想稱帝？洪耀南指入世貿組織25年就想超越美國250年實力：認為世界正在東升西降

中國國家主席習近平近期因陸續清洗軍方高層，連親信、中央軍委副主席張又俠也遭殃，引發國際關注中國內部政局。對此，熟悉中國政治的淡江大學外交與國際關係學助理教授洪耀南今（4日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，習近平鞏固權力基本上是想稱帝，認為世界局勢正在「東升西降」，想用25年的經驗超越美國250年。

提到習近平是否想稱帝，洪耀南認為，基本上是如此，習近平把局勢定位叫「百年未有之大變局」，這句話是李鴻章說清末時是3000年來中國的一個大變局，後來被濃縮變成百年未有之大變局。

洪耀南表示，1900年代八國聯軍佔全球GDP50%；到2000年，G7加俄羅斯也佔了將近50%，但到2016年習近平執政後，中國的GDP佔了16%，其他八個國家只佔了34%，習認為這叫東升西降，局勢已經在改變。

洪耀南說，習近平在想西方國家走了300年的現代化，人口才佔了12億，但中國只要現代化到2035年，中國人口就佔了全球的16%，習近平自認是強大的，但強大只是在整個經濟的影響力，為了各項指標跟上，習近平就覺得要學習超越美國。

洪耀南指出，美國希望中國和平演變，後來知道行不通，因為習近平修憲的舉動即可判定中國不可能變有錢之後民主化。他也說，美國建國到今年有250年了，中國從2001年加入WTO到今年是25年，習近平想用25年的經驗想要超越人家250年，更何況250年裡有100年是美國稱霸全世界。

