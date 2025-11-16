習近平真承諾「川普任內不犯台」？翁履中打臉：不符合大國領袖尊嚴

​上月底落幕的川習會未提及台灣議題，令外界感到意外，因這與中國一貫策略相反。對此，美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中提到，美國總統川普與中國國家主席習近平沒有談台灣有2種可能，一是官方說沒有談，但實際上有談；二是真的沒有談。

翁履中在風傳媒節目《下班國際線》指出，之所以稱第一種為「可能」，是因為回顧美國歷史，尼克森與毛澤東會面時，官方說法是完全沒有觸及台灣議題；然而，50年後解密的機密資料顯示，他們不僅談了，且談得相當深入。當時尼克森甚至當場承諾毛澤東，美方不會推動兩個中國，會繼續維持現狀，並支持中國強調其代表權。換言之，尼克森與毛澤東對外雖稱未談及台灣，但實際上搞定對台立場。

上月底落幕的川習會未提及台灣議題，令外界感到意外。（資料照，取自美國白宮官網）

川習會未談台灣 翁履中：代表雙方某種程度有共識

翁履中認為，第二種可能性更高，也就是雙方真的沒有談台灣議題，原因在於，扣除翻譯時間後，川習會大約只有45至50分鐘。這次川習會是歷史見面沒有錯，但更多的是它是一個確認型的談話，而不是花時間去談比較有爭議的話題。

翁履中表示，是不是沒有談就代表說好像不在乎，抑或是台灣問題不在中美的範圍當中，不是的，沒有談其實已經代表中美雙方某種程度有一種共識，就是中美共管，而且就是台灣的問題，中國知道美國底線，美國也不會做出越過底線的事。

翁履中：習近平不可能講「任內不犯台」

話鋒一轉，翁履中指出，川普曾說習近平公開承諾，在他任內不會有所謂的「犯台」行動，但事實上，習近平不可能說這種話。習近平作為大國領導人不可能在桌上告訴對方，「因為你的關係，我很尊敬川普總統，所以在你任內絕對會配合演出」，習近平不可能講這話。

主持人提到「（所以）這是川普自己腦補的？」翁履中直言，這絕對是川普自己拚湊出來說，「我的不確定性會造成這樣」，所以創造出一種話術出來，可能是東拼西湊，但絕對不可能由大國的領袖，在大國領袖對話過程當中，講說「因為你的關係，所以不會做這件事情」，這不符合大國外交，不符合一個大國領袖有尊嚴的說法。川普說這個話，台灣當然會很高興，可是要去思考川普想到的是美國利益要繼續跟中國打交道。

翁履中進一步表示，其實川普的話不只是創造出一個新說法，甚至是打臉了美國戰爭部，因為2027中共犯台是美國國防部所強調的事情，戴維森窗口名字就是美國的海軍上將，戴維森窗口為什麼要提，就是因為美國國防部認為美國國防預算不夠高，必須要強化國防，可是川普說不會有2027共軍犯台。

美國總統川普（見圖）曾表示，中國國家主席習近平已向他保證，在共和黨領導人任期內不會對台採取行動。（資料照，美聯社）

台灣如何掌握話語權？

翁履中強調，川習會沒談台灣，其實更多的是現在台灣面臨的處境，就是中美雙方在某種程度共管，而台灣無法插手、無法介入。台灣真的要介入，還是要回到我們有什麼實力、經濟條件跟台灣半導體產業還是最高相關的，如果台灣有錢真的就有聲音，很現實、很不好聽，但這是實話。

