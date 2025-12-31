習近平稱2025年不平凡！辦大事特別提到台灣

▲中國全國政協今（31）日上午舉行新年茶話會，習近平發表致詞，稱「2025年是很不平凡的一年」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國全國政協今（31）日上午舉行新年茶話會，包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨政高層齊聚一堂，習近平發表致詞，稱「2025年是很不平凡的一年」，在列舉一年來所辦的大事中，也有特別提到設立台灣光復紀念日。

根據《新華社》報導，習近平在談話中表示，「2025年是很不平凡的一年。我們迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標。我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5％左右、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140萬億元左右。科技創新成果豐碩，現代化產業體系建設持續推進，新質生產力穩步發展。改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定」。

隨後習近平列舉過去一年所辦的「大事要事」，包括通過「十五五」規劃建議；隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、設立台灣光復紀念日，銘記歷史、緬懷先烈；慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，推進中華民族共同體建設等等。

習近平表示，歷經5年的艱苦奮鬥，「十四五」圓滿收官。「我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐」。展望未來，習近平說2026年是「十五五」開局之年，中共中央已經對全年經濟社會發展和其他各項工作作出部署。「藍圖已經繪就，奮進正當其時。全黨全國各族人民要更加緊密地團結起來，萬眾一心、奮發進取，以實幹成就偉業，以創新贏得未來，不斷開創中國式現代化建設新局面」。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。王滬寧表示，要認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，牢牢把握人民政協性質定位，為「十五五」開好局、起好步廣泛凝心聚力，為基本實現社會主義現代化而奮斗。

