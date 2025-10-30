習近平站190公分川普旁竟「一樣高」 疑又穿增高鞋撐場面

從兩人同框畫面可見，習近平跟川普幾乎一樣高。（圖／達志／美聯社）

「川習會」昨（30日）於南韓釜山正式登場，美國總統川普與中國國家主席習近平罕見同框會面，成為全球焦點。除雙方會談內容外，兩人站在一起的身高差異也意外引起網友高度關注。有眼尖網友發現，官方身高約178公分的習近平，在與身高190公分的川普合照時，竟然幾乎不落下風，質疑其是否再次穿上增高鞋出席場合。

從兩人在金海國際機場短暫會晤的畫面可見，兩人身高相近，幾乎齊平。然而回顧2017年川普訪問北京時與習近平的合照，當時川普明顯高出習近平半個頭左右。這次視覺落差讓網友紛紛揣測，習近平可能透過鞋子或鞋墊「動手腳」，以撐出氣勢。

廣告 廣告

早在2020年，中國舉辦抗擊新冠肺炎表彰大會時，習近平與中國防疫專家鍾南山合照時，也曾引發相似爭議。當時176公分的鍾南山在畫面中竟比習近平矮了半顆頭，引來網友質疑是否存在「技術性增高」。該事件過後，網路上與鍾南山身高相關的資訊也被大幅刪除，引發更多揣測。

另有網友翻出2015年習近平與前總統馬英九會面合照，兩人當時身高相當，但2024年再度同框時，習近平已明顯高出馬英九半顆頭。社群平台X帳號「墻國荒誕字」也曾指出，習近平的「身高變化」在不同場合作為外交氣場的一環，似乎已非首次出現。

有網友抓到習近平偷穿增高鞋墊。（圖／翻攝X／墻國荒誕字）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白宮發言人韓國行大豐收 爽曬彩妝戰利品、與Youtuber互動

英王查爾斯正式拔除弟弟安德魯「王子」頭銜 逐出王室府邸

花162萬參加郵輪旅遊卻命喪荒島！80歲婦遭遺忘一夜身亡 網轟郵輪疏失