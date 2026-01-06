習近平笑嘻嘻！南韓總統曬自拍照 大讚：小米畫質很好

李在明（左1）於社群平台分享與習近平（右2）夫妻的自拍照。（圖／翻攝自X@Jaemyung_Lee）





南韓總統李在明5日展開為期4天3夜的國是訪問，首日下午與中國國家主席習近平進行會談，這也是自去年11月的慶州會談後，兩國首腦再次見面。會後李在明於社群平台分享與習近平夫妻的自拍照，表示這是由小米手機拍攝的照片，「畫質真的很可以吧？」

李在明5日晚間10時42分於X發文，表示他在慶州收到禮物「小米手機」，和習近平主席伉儷一起自拍了一張照片，「多虧如此，拍到了人生照呢，哈哈。」並指出越是近距離相見，韓中關係就越加融洽，今後也會更常交流、更加深入地合作。

側拍畫面中可以看到，李在明伸長手拿著手機，後方依序站著其夫人金惠景、習近平、習近平夫人彭麗媛，4人臉上都掛著淺淺的笑容，另一張側拍照則是李在明與習近平2人在自拍；李在明也分享「第一視角」照片，色調偏淡，看起來有美肌效果。

據《韓聯社》報導，5日國首腦會談中，談及限韓令等議題，期望能從體育、娛樂方面逐步擴大交流，致力於消除兩國國內出現的仇韓、厭中情緒。李在明指出，本次會談為「韓中關係全面恢復元年」的重要契機。本次會談時長90分鐘，比原預計時間多了30分鐘，包含其他儀式在内，雙方總共交流了超過4小時。

