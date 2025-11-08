習近平笑得好開心！白宮公布川習會「笑瞇眼照片」中國民眾看不到
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月30日與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。白宮近日公布釜山峰會上習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象截然不同，引發熱議。然而，在北京當局的封鎖下，中國民眾在國內都看不到習近平罕見露出笑容的畫面。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。在峰會上，川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。
在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。白宮公布的照片呈現了習近平罕見的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。
此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑的畫面，李在明送給習近平一塊圍棋用的木製棋盤，而習近平則回贈兩支中國製的小米手機。當李在明詢問：「通訊安全如何？」這個問題讓習近平與在場人士都笑了起來。習近平並笑著回應：「你可以檢查是否有後門。」
習近平這兩次少見的輕鬆互動，與他在國內精心塑造的形象形成鮮明對比。習近平露出笑容的畫面之所以罕見，原因在於他不僅嚴格限制中國的言論自由，也嚴密掌控資訊流通，進而控制自身形象。任何不符合政府敘事的畫面或報導，都可能被審查機構迅速刪除。
