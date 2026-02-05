習近平籲美慎重處理對台軍售 賴清德：美中台關係不變

參觀彰化紡織廠，了解產業界對台美關稅的看法和建議。不過美國總統川普 （Donald Trump）與中國國家主席習近平4日通話，雙方證實觸及台灣議題。總統賴清德回應強調，台美也有很好的溝通管道，台美關係不變，堅如磐石。

總統賴清德表示，「第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份，事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及6項對台保證，承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家集體防禦，責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變。」

廣告 廣告

川習通話，中國官媒央視報導，習近平要求美方慎重處理對台軍售問題，引起關注。藍白在國會多次阻擋《軍購特別條例》，賴清德也再公開喊話。

總統賴清德回應，「要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。」

賴清德強調，習近平已多次說明九二共識就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，呼籲朝野一定要維護國家的利益、人民的利益，不要為了進行兩岸合作，推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。