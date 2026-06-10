習近平結束北韓行未提「無核化」 分析：美日韓將加強合作對抗

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北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社



中國國家主席習近平週二（6/9）下午結束北韓兩日的國是訪問後離開返回北京。習近平和北韓領導人金正恩在此次會面中絲毫未提核武問題。有分析認為，若中國和北韓在軍事上進一步靠攏，將促使美國與日本、南韓加強合作對抗。

中國官媒新華社報導，習近平與妻子彭麗媛昨日結束北韓訪問離開平壤，金正恩與妻子李雪主在機場送行，舉行隆重歡送儀式。

北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社

北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社

北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社

北韓官媒朝中社今日報導稱，習近平離開後對金正恩發出感謝信，稱兩人對「共同關心的問題深入交換意見，達成一系列重要共識」，並強調「中朝關係已經踏上新的歷史征程」。

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美國之音報導指出，習近平這次在北韓的兩天訪問行程中，並未提到朝鮮半島無核化問題，和他上一次、2019年訪問平壤時的對外聲明有明顯差別。當時中國媒體報導說，習近平在與金正恩會談時明確指出，「中方願在實現朝鮮半島無核化問題上發揮建設性作用，為地區和平、穩定與發展繁榮作出積極貢獻」。

史汀生中心韓國項目和「38 North」高級研究員李敏英(Rachel Minyoung Lee)向美國之音表示：「這並不一定代表中國已經完全放棄無核化這個政策目標，但它確實給外界造成了這樣的印象。至少，中國似乎已經重新調整了其無核化政策取向，暫時把這個問題放在一邊。」

李敏英說，北京目前似乎更重視的是把北韓重新拉回自己的軌道，盡可能恢復對平壤的影響力，並在地區安全問題上與北韓形成更緊密的協調。他說：「習近平和金正恩的會談似乎重點在於推動雙方在全球層面上更緊密地反對美國和西方，也就是北韓、中國和俄羅斯所說的建立『多極世界』；在地區層面上，則是共同應對中國和北韓所認為的來自美國、日本和南韓的安全威脅，以及美日韓安全合作帶來的壓力。」

李敏英進一步指出：「如果中國和朝鮮在軍事和防務領域進行更密切合作，這幾乎肯定會推動南韓和日本進一步加強本國防務，並加強它們各自同美國的安全合作，以及美韓日三邊安全合作。」

根據她的分析，中國同時在做三件事：約束北韓、安撫金正恩，並保留對美國的戰略杠杆：「對中國來說，把北韓重新拉回自己的軌道很重要。這不僅是為了恢復自北韓改善與俄羅斯關係以來中國失去的影響力，也是為了在東北亞安全環境日益危險的情況下，更好地管理北韓。」

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