習近平結束訪朝：不提「無核化」 重打「貿易牌」 對半島意味著什麼
6月8日，習近平抵達平壤，時隔七年再次對朝鮮進行國事訪問，朝鮮方面隆重而精細地安排了這場外交儀式。但在山呼海嘯的熱情歡呼聲之外，有一個詞在訪問開始前已經開始被熱烈討論：「無核化」。
美國國務院提及中美首腦會晤中雙方確認了朝鮮無核化的共同目標，朝鮮方面隨即斥為「散佈謊言的伎倆」；朝鮮領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會部長金與正在習近平訪朝前夕發表談話，稱「擁核國地位是絕對不可退的底線」；韓國總統李在明則強調「必須堅定不移地走向無核化」。
新華社發布的會談紀要，從標題到結尾，「無核化」三個字一次都沒有出現。對比2019年習近平訪朝時多次提及半島無核化和朝美對話，這一轉變不可謂不顯著。自金正恩去年9月訪華以來，中國官方聲明中已不再出現相關表述。
新華社轉而提到雙方要加強貿易、農業等領域的合作，這與從2016年開始的國際對朝多輪制裁形成鮮明對比，這一增一減之下，對於中朝關係乃至半島局勢意味著什麼？
為什麼不談「無核化」
要理解「無核化」為何從官方文本中退場，首先要看朝鮮做了什麼。
自2019年河內朝美峰會破裂以來，平壤已徹底放棄通過對話獲取安全承諾的路徑，轉而在制度層面將擁核釘死：2022年制定《核武力政策法》，2023年又將核武裝力量指揮權寫入憲法。從河內破裂到擁核入憲，朝鮮走了一條不可逆的路。就在習近平抵達平壤的同一天，金正恩還呼籲「指數級」擴充核武庫。
前朝鮮駐科威特臨時代辦柳賢雨在其著作中說得更為直白：「我確信金正恩連0.01%的無核化意願都沒有。」他進一步指出，如果金氏父子真有無核化意願，就不會在餓死那麼多民眾的情況下依然執意擁核。
但柳賢雨的判斷還有另一半：中國並非沒有牌可打。他提到，2016年和2017年，習近平針對全面且極度嚴厲的聯合國安理會對朝制裁決議投下了六次贊成票。正因如此，金正恩在2018年韓朝首腦會晤、與特朗普的新加坡會晤以及2019年河內朝美首腦會晤前夕，都特意去拜訪了習近平並低頭示好。換言之，中國不是沒有能力影響朝鮮的核選擇，而是在當下選擇了不打這張牌。
萊頓大學朝鮮問題專家克里斯多夫·格林（Christopher Green）的判斷，或許是對當前局面最精確的概括：「金正恩變得更大膽了。只要他不製造地區性動蕩，北京就不會試圖阻止他。」這便是「默許」的精確定義：不是同意，而是不攔。
中方的官方表述似乎也在印證這一判斷。習近平在與金正恩的會談中強調「三不變」：無論國際形勢如何變化，中國高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。他並提出四點意見：以高層交往為引領、以為民造福為目標、以友誼傳承為動力、以公平正義為理念。
「三不變」和「四堅持」勾勒出一個完整的框架，但這個框架裡，沒有無核化的位置。不是被擠掉的，是根本沒有被放進設計圖。對於一個以文本為權威表達方式的政治體系而言，不出現就意味著優先級的重新排列。
談什麼？經貿合作
習近平在與金正恩的會談中承諾擴大兩國在貿易、農業和科技等領域的合作，並以邊境口岸全面復通、民航航班和客運列車恢復運營為契機，實現「雙向奔赴」。金正恩的回應同樣積極，稱朝鮮將全力以赴推動雙方在經貿、基礎設施、科技、教育、人文等廣泛領域的交流合作取得新發展，並提到「幫助朝鮮人民同中國人民一道邁向現代化之路」。這是新表述，朝鮮主動將自身發展綁入中國的現代化敘事。
這並非偶然。當前中朝關係正處於一個特定階段：恢復經濟聯繫。疫情三年，朝鮮實施了全球最嚴格的封鎖措施，邊境幾乎完全關閉。在那之前，中國遊客是朝鮮旅遊業的中流砥柱，據估計佔外國遊客的90%，是朝鮮獲取外匯的重要渠道。封鎖切斷了這條通路。直到2024年2月，首批已知的休閒遊客才被允許入境，但來自俄羅斯遠東的約百人，體量遠不及疫情前的中國客流。如今邊境復通、航班恢復，雙方都有補上三年空白的迫切需求。
但恢復經濟聯繫是當下的需求，理解這種恢復的深層含義，則需要回到一個更早的問題：朝鮮的經濟困境從何而來？答案恰恰指向無核化問題。
2016年開始，中國在聯合國安理會對朝制裁決議中投下五次贊成票，那些制裁是全面且極度嚴厲的。柳賢雨在其著作中直言：「只要中國下定決心，哪怕明天就能讓朝鮮政權垮台。」這話或許誇張，但方向沒錯——中國的參與，確實是國際制裁對朝鮮產生實質壓力的關鍵。金正恩在2018年和2019年多次訪華並低頭示好，正是這種壓力的直接結果，並換來了習近平在 2019年的訪朝。
換言之，中國曾經用經濟手段迫使朝鮮回到談判桌前。而如今，中國正在做相反的事：用經濟合作重新拉近距離。
但朝鮮也不是沒有議價籌碼。亞洲協會高級研究員約翰·德盧里（John Delury）指出，朝鮮從對俄軍事合作中獲得了經濟收益，這反而讓它在跟中國談經貿時更有底氣，不是一邊倒的依賴，而是有了另一張牌。俄羅斯的支持為朝鮮提供了一定的平衡，使其不必完全仰仗北京。
這就引出一個關鍵問題：中朝之間正在恢復和擴大的經濟聯繫，是否會突破聯合國制裁框架？
韓國國立外交院外交安保研究所博士李相淑在接受BBC韓語組採訪時預測，以習近平訪朝為契機，中朝經濟合作將進一步擴大，預計雙方將開展超越現有制裁框架的合作，因此中方不會對核問題發難。
而中國對此並非沒有算計。李相淑強調：「中國是大國，絕不會輕易只給朝鮮單方面的好處，一切必然以中國自身利益為基礎。」她預計，目前中國正處於向朝鮮提供激勵的階段，雖然現在給予好處，但日後定會以某種方式將其作為籌碼。
長遠效應
李相淑將當前的局面概括為「默許效應」：不提無核化而強調經濟合作，在外界看來，等同於默認朝鮮擁核的現實。
但「默許」和「承認」之間，隔著一條中國不會輕易跨過的紅線。
韓國國防研究院名譽研究委員李昌衡表示，中國不可能承認朝鮮擁核的兩個硬約束。
第一是核多米諾骨牌效應。如果朝核得到承認，阻止韓國和日本自主研發核武器的理由將不復存在。「最終連台灣也會捲入其中，而這對中國來說是絕對無法接受的。」換言之，承認朝鮮擁核的代價，不只是半島格局的變化，而是整個東亞安全架構的重寫。
第二是核洩漏的現實威脅。李昌衡提到，他曾與中國軍事科學院的核專家探討過相關問題，中方判斷，如果靠近中朝邊境的寧邊等地發生核物質洩漏事故，大約400公里的半徑範圍將受到污染，間接污染區域更高達1000公里。這意味著中國東北地區可能面臨核污染的直接威脅。他補充道，中國過去積極推動六方會談也是出於同樣的邏輯，「那並非為了幫助韓國，而是出於維護本國安全的考量。」
無核化從來就是中國的安全利益，不是做給誰看的姿態。
從這個角度看，當前「不提無核化」的沈默，更多是一種階段性的策略選擇，而非根本性的立場轉向。李相淑預測，從長遠來看，中國依然有可能向朝鮮重提無核化問題。
李昌衡的結論則更為審慎：相比批准或承認朝核，維持現狀或僅僅停留在和平修辭的可能性極大，因為承認朝核會改變東亞的安全格局甚至地緣面貌，中國不可能做出這類超常的舉動。
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