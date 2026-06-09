習近平結束訪朝 雙方均未提「無核化」
（德國之聲中文網）周二（6月9日），中國國家主席習近平結束七年來對朝鮮的首次訪問。據中國官方新華社報道，在臨行前的午宴上，習近平表示，此行讓“中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰”。
中國央視播出的畫面上，朝鮮當權者金正恩揮舞雙手送別習近平的專機，而在前往機場的路上，平壤居民夾道歡送。
周二早些時候，二人在朝鮮勞動黨中央干部學校共同植下一棵“友誼樹”。習近平還參觀了平壤的中朝友誼塔，紀念在1950-1953年朝鮮戰爭中參戰的中國士兵。中國官方新華社報道稱，二人一致認為，要“讓偉大的抗美援朝精神發揚光大，讓偉大的中朝傳統友誼世代傳承”。
習近平夫婦周一抵達平壤後，受到金正恩夫婦的歡迎，之後是在平壤市主廣場上的歡迎儀式。金正恩也為習近平及中方代表團舉行晚宴。
據中國央視報道，習近平在會晤中表示，中方願擴大在貿易、農業、建築、科技等廣泛領域的合作。他說，兩國應加強戰略合作，堅定捍衛主權和安全利益。
朝中社則報道稱，金正恩稱習近平是最尊貴的客人，稱習近平訪朝是最令朝鮮感到鼓舞的支持。他也重申平壤對北京“一個中國”原則的支持。
恢復對朝獨家影響力 作為習近平與特朗普談判的籌碼
中國長期是朝鮮的經濟生命線和主要的外交支持者。專家稱，中國並未全面落實聯合國對朝制裁，而是為其提供秘密援助，幫助維系平壤政權。今年是中朝《友好合作互助條約》簽訂65周年。
但近年來，朝鮮將與俄羅斯的合作列為優先事務，派出軍隊和武器支持莫斯科對烏克蘭的侵略戰爭。作為回報，平壤獲得莫斯科的經濟和軍事支持。
重新恢復對朝鮮的獨家影響力，將可讓習近平在與美國總統特朗普的談判中獲得籌碼。特朗普多次表示願重啟與金正恩的外交談判。而習近平與特朗普上月在北京會晤，9月還將在美會晤。
首爾的朝韓一家中心（One Korea Center）朝鮮問題專家郭吉燮（音譯，Kwak Gil Sup）表示，習近平此次訪問旨在彰顯中國對朝鮮半島的影響力以及在整個東北亞的領導角色，特別是在與美國的戰略競爭時代背景下。
首爾梨花女子大學教授易斯利（音譯，Leif-Eric Easley）則表示：“落實聯合國安理會決議、實施制裁看上去並不是中國的優先事務。”
不提核武計劃
中朝官媒的報道中，最引人關注的一點是：完全未提及朝鮮核武計劃。對金正恩而言，習近平不公開提及這一議題至關重要。金正恩迫切需要國際認可朝鮮是擁核國家，以此來呼籲聯合國解除對朝制裁。
這與習近平2019年對朝鮮的訪問有所不同。當時中國媒體報道說，習近平表示，北京願在朝鮮半島無核化問題上發揮建設性作用。習近平2019年的訪問是在金正恩與特朗普的“核外交”談判破裂後。
上月在北京的特習會後，白宮稱雙方確認朝鮮去核的共同目標。但中方僅表示，二人就朝鮮半島核問題進行了磋商。習近平此次訪朝前夕，金正恩視察一家新投產的核材料工廠，並誓言以“指數級”推進該國核武能力。他的妹妹金與正則稱核武國家路線是“絕對不可退讓的底線”。
周一，韓國總統李在明表示，朝鮮每年生產的核材料足以制造10-20枚核彈，其洲際彈道導彈技術也接近完成。
梨花女子大學的專家易斯利分析說：“中國官員采取的立場是，不公開談及朝鮮半島無核化，同時仍將其作為長期目標。金正恩看來想要習近平接受朝鮮作為擁核的鄰國。”
分析人士認為，習近平可能也提出可以向朝鮮提供經濟援助，如運送大米、肥料以及恢復中國旅游團赴朝。
朝韓一家中心（One Korea Center）的郭吉燮表示：“朝鮮不能單靠俄羅斯。它需要與中國的聯盟。”
去年，中朝雙邊貿易恢復至疫情前水平。今年初，兩國恢復直航和客運列車。習近平周一稱，兩國應以此為契機加強人員交流。
（美聯社、路透社）
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作者: 德正
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