41J肉聲／習近平給您拜年啦！ 網吐槽：帶頭違法踐踏韭菜勞工
農曆新年將至，中國官方近日推出一系列中國國家主席習近平拜年的影片，但其中有段影片被網友吐槽，習近平帶頭違法，根本是在踐踏韭菜勞工。
這段影片可見，習近平在本月10日前往一處父母食堂視察，並向外送員工們拜年。接著習近平問：「你們一天工時多長？」女員工回：「從早到晚，十幾個小時。」習近平回：「很辛苦，城市運轉離不開你們，滿足千家萬戶的需求，我們黨委政府一定要關注你們，給你們拜年！」
不過這段影片一出，引發網友議論紛紛，就有網友吐槽習近平「帶頭違法」，因為員工工作十多個小時，但習近平完全沒有「糾正」，因此網友就質疑習近平「不懂勞基法？」。另外也有網友直呼：「在中國，基層員工就是韭菜，等著被踐踏而已。」
中國職場普遍存在超時加班現象，「996工作制」一詞因而誕生，指的是「早上9點上班、晚上9點下班、每週工作6天」的工作時間制度，有時也被用來指資方要求勞方延長工時，但不額外給加班費的工作制度。雖然中國官方宣稱都有在取締與宣導，但似乎成效不彰，中國職場仍普遍存在壓榨勞工的問題。
根據中國勞動法，標凖的工作制為每日8小時，每週最長不超過44小時，超過該時段的工作都需要支付加班費。
