習近平緊張了？急找下台階？！主動致電川普談台灣、邀明年4月訪中...華府智庫分析「憂中日關係惡化」

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）與中國領導人習近平昨（24日）晚間進行通話，在對話中，川普接受習近平邀請，於明年（2026）4月訪問北京，並做了對等安排，請習近平明年稍後對美國進行「國是訪問（state visit）」。

根據《美聯社》報導，川普在24日與習近平通話數小時後，在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文透露，倆人在通話中討論烏克蘭、芬太尼以及大豆等農產品等議題。

廣告 廣告

川習通話的消息，是由中共官媒《新華社》率先公布，但並未提及兩位領導人的國是訪問，僅表示兩人討論貿易、台灣與烏克蘭議題，「但川普的社群發文隻字未提台灣」。

中國外交部聲稱，習近平在通話中提到，台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

此通電話正職日本首相高市早苗「台灣有事論」之際，一旦中國對台灣採取行動，日本可能介入，導致日中關係惡化之後。根據《自由時報》指出，華府智庫「史汀生中心（Stimson Center）」中國計畫主任孫韻分析，以往中國是強調「應要求」才接聽川普的電話，此次通話卻未如此表述，「這意味著中國主動打給川普，顯示『中國擔心與日本的緊張升級，提及台灣與戰後秩序，直接指向中日因為台灣而齟齬』」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

新華社單方面稱川習通話談「台灣回歸中國」、川普發文卻未提台灣...卓榮泰未能判斷真偽？今早當真回應媒體詢問：國人沒回歸選項

魯比歐滅火「俄烏28點和平方案」稱「俄方許願清單」...李忠憲分析「給台灣上了一課」：澤倫斯基懦弱的話、川普無需TACO