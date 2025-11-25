習近平緊急通話川普？ 中國外交部：「據了解」是美方發起

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行會談。美聯社



中國國家主席習近平週一（24日）晚間突然與美國總統川普通電話，種種跡象讓外界推測應是罕見的由中方主動發起元首通話。不過中國外交部發言人聲稱，「據了解」這次通話是美國發起。

在週二（25日）下午中國外交部的例行記者會上，有記者直接發問，這次通話是由中方主動提議還是應美方要求進行？中國外交部發言人毛寧回答稱：「特朗普（川普）總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。」

但是，在週一晚間10時30分中國官媒新華社突然發布的快訊中，直接寫說：「11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。」文中罕見地沒有寫習近平是「應約」進行通話。加上川普與習近平三週前才剛在南韓親自見面，美中近期並無重大突發事件，令外界推測這次是習近平因為日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，緊急要求與川普通話。

而彭博新聞記者提問說，川普與習近平通話後，接著就與日本首相高市早苗通電話，討論了日美同盟、地區局勢以及雙邊關係，還有他們對於台灣問題的立場。毛寧說：「美日領導通話是美日之間的事情，我不做評論。至於台灣問題，是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。」

毛寧週二也繼續猛烈抨擊高市早苗，要求高市早苗收回言論，她說：「近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論嚴重傷害了中國人民的感情，惡化中日交流的氛圍。日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉台問題上製造事端。」

