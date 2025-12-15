習近平罕見批評數據灌水與無效投資 彭博：劍指地方債與虛假成長

中國國家主席習近平。攝於12月4日在北京人民大會堂，與來訪的法國總統馬克宏會談。路透社



中國國家主席習近平在上週召開的中央經濟工作會議做出嚴厲要求，指示經濟規劃應追求「沒有水分」的成長，對於「急躁冒進」的規劃將「嚴肅問責」。《彭博新聞》指出，這番罕見措辭突顯了習近平對實際經濟成長及資金運用的憂慮。

中共官媒《人民日報》週日（12/14）報導，習近平在中央經濟工作會議指示：「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高品質（質量）、可持續的發展。」

報導稱，習近平批評「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展」，還有「數字注水」、虛假開工等種種問題。

廣告 廣告

報導稱，習近平要求勿為了追求政績而「搞急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹那一套」，「杜絕新官不理舊帳和形象工程、政績工程」。

他並指示，對於「脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子」的經濟規劃要嚴肅問責。

《彭博新聞》指出，習近平這番談話「出乎意料地直接且具體」。在中國地方債攀升、政府又不願以增加支出來刺激經濟的背景下，更加突顯他對中國國內生產毛額（GDP）成長數據及財務資源運用的擔憂。

由於北京近年大幅限縮外界可取得的數據，外界往往難以評估中國經濟實際狀況。

據報導，習近平表示，對官員的考核不應只看經濟成長率，還應體現在「惠民生、保穩定」上，「既體現在即期見效的顯績上，也體現在打基礎、增後勁、利長遠的潜績上」，意指為經濟長遠發展奠定基礎，與當下刺激成長的措施同等重要。

他也警告，必須防範「無效投資」，「嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題」。他並指出，官員應高度關注近期資本投資下滑，但要冷靜因應。

這些談話似乎顯示，習近平希望整頓現行對地方官員的評估指標體系。

《彭博新聞》指出，中國多年來均以短期成長數字衡量經濟表現，也是決定官員升遷的主要因素。這套機制雖然在過去幾十年協助中國實現快速成長，但負面效應近年愈發明顯，包括地方債不斷累積，以及各地一窩蜂投入相同產業，導致產能過剩。

習近平在工作會議上指示：「要完善差異化考核評價體系，提高考核的針對性和科學性，讓考核指揮棒真正管用。」

今年前11個月，中國固定資產投資下滑2.6%，勢將創下自1998年有相關數據以來首次全年下降。

《彭博新聞》指出，這番談話呼應習近平今年稍早的相關表態，當時他曾批評地方官員一窩蜂集中投資相同的新興產業。這顯示，北京當局對政策實際執行情況的不滿可能正在升高。

根據《人民日報》7月報導，習近平當時表示：「一談上新項目，總是那幾樣：人工智慧、算力、新能源汽車。全國每個省都要發展這些產業嗎？」

更多太報報導

黎智英國安罪成恐升高美中緊張 人權團體批「新聞自由喪鐘」

快訊／任行政院政務顧問 日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂遭中國制裁

【一文看懂】從創辦《蘋果日報》到可能被囚終身 黎智英國安案關鍵時間軸