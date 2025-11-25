習近平罕見致電川普 學者：中方盼美約束日本

川習完成今年第4度通話，而外媒《華爾街日報》指出，這回罕見是由習近平主動致電給川普。適逢中日關係，因日本首相高市早苗「台灣有事」說法陷入緊張之際，學者分析，中方希望透過這通電話讓華府約束日方，並防止台海議題在周邊國家發酵，但從措辭與時機來看，北京似乎相當焦慮。

政大東亞所名譽教授丁樹範分析，「習近平很擔心就是說，台灣議題會變得很失控，他將來要處理台灣問題會變得越來越棘手，可是高市又不願意收回她的很多的講話，使得習近平覺得說，他是不是能夠透過美國來塑造一種印象，覺得說美國是贊同中國、站在中國這一邊，可是感覺上，習近平沒有達到這樣的目的。」

學者認為，從川普的反應看來，他未正面回應習近平對台灣的論述，維持一貫「戰略模糊」。

而對於川習通話完的幾個小時後，川普再跟高市「熱線」，學者指出，川普應是傳達北京立場，避免中日局勢再升溫。

淡江大學國際事務與戰略所助理教授馬準威認為，「川普打給高市的這個動作，基本上他幫我們證實了，就是習近平跟川普談的內容，最重視就是目前的中日跟兩岸關係。川普作為一個很厲害的談判者，我相信他應該也在幫習近平傳達，降低當前緊張衝突的談話。」

至於川普預告2026年4月將訪問中國，學者表示，中方勢必會把台灣議題列入談話議程。另外值得注意的是，川普也邀請習近平明年訪美進行國是訪問，而上一次習近平對美國是訪問，已是在2015年前總統歐巴馬任內。

