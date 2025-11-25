習近平罕見致電川普 《紅色賭盤》作者：繞過高市早苗直攻背後老大

分析指，習近平致電川普，是繞過日相高市早苗直攻背後老大。圖為10月28日，高市與訪日的川普一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



中國國家主席習近平週一（11/24）與美國總統川普通話，據報導是美國數十年來首次有中國領導人主動致電美國總統。曾與中國官員打交道多年的《紅色賭盤》作者沈棟表示，這是因為日本首相高市早苗姿態強硬，習近平決定不直接和她接觸，而是找出可以制衡她的人。

沈棟在X平台發文寫道，美中貿易戰持續多年，但習近平從未致電美國總統，這次卻主動致電川普（Donald Trump），時機絕非巧合。這通電話正好發生在中國與日本可能陷入長期對抗的開端。

高市早苗7日在國會答詢時，正式表達若台海發生衝突，日本可能出動自衛隊的立場。中方隨後強烈反彈，從外交、經濟、文化等領域施壓高市早苗收回發言，但日方迄未撤回，也不太可能撤回。

沈棟寫道，習近平的動作讓人想起中國一句老話：「一物降一物」。無論一個人看起來多強大，總有人能治得了他。換句話說，人人都有剋星。

沈棟曾是中國地產商人，前妻曾為中國前總理溫家寶家族當白手套。他表示，由於曾在中國官僚體系裡打滾，他對這套操作再熟悉不過，「真正要較量的，從來不是坐在你對面那個官員；真正關鍵是找出真正能控制對方決策的人」。

沈棟說，只要找出真正的「主子」，之後要做的就是精準說服。從這個觀點來看，習近平看日本時就會認為，真正的「老大」不在東京，而在華府。於是，在習近平準備迎接中日之間漫長的對立關係時，就依照「政治本能」，拿出自己在官僚體系裡熟悉的那套劇本。

沈棟寫道，在中國的制度裡，首要法則非常簡單：找到真正做決定的那個人，才算是真正在跟對的人說話。正因如此，習近平在貿易戰時沒有打給川普，但現在打了，因為日本剛選出一位他發現難以對付的領袖。

沈棟指出，川普的回應將至關重要，將讓所有正觀望是否要對中強硬的各國領袖看見，美國是否仍在背後支持他們。

