習近平罕見陪馬克宏飛成都！北京VVIP禮遇卻讓法國「空手而回」，空巴大單、白蘭地貿易全無進展

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前正在中國進行訪問，和過往行程不同之處，他並不只停留北京，進行官方或商界的會談，此次出訪還選定四川成都，並由中國國家主席習近平和夫人彭麗媛親自陪同，一起飛往當地參觀名勝古蹟，被視為極為罕見、如同超級貴賓的禮遇。

但是，此次馬克宏訪問中國卻遭外媒與學者吐槽，因為他只得到一個私人導遊、可無論是空中巴士（Airbus）或白蘭地貿易，目前都沒能說服中國簽下採購合約。分析人士指出，儘管雙方展現出「表面上的熱情互動」，但在歐盟（EU）有意對中國製電動車加徵關稅的陰影下，馬克宏此行、明顯在緩解貿易緊張或取得重大商業訂單上，實質成果非常有限。

廣告 廣告

習近平此次陪同馬克宏飛往四川成都，並一同參觀歷史悠久的水利工程，這種禮遇、在過往中國外交中極為罕見。就算是美國，回顧2017年第一任期的川普（Donald Trump）訪問行程，儘管習近平特意選在紫禁城內，設私宴款待川普和梅蘭妮亞，但美方行程仍僅限於北京首都圈內。

雷聲大雨點小、訂單落空

這是馬克宏擔任總統以來，第四度訪問中國，此次同樣帶了龐大的法國企業代表團，外界原本期盼、能見證中法貿易緩解，或有重大商業協議的簽署，但結果卻遠遠不如預期。雙方先前在北京的會談，僅產出12項合作協議，涵蓋人口高齡化、核能及熊貓保護等領域，但市場真正關注的空中巴士客機、干邑白蘭地或豬肉進口，卻絲毫沒有新進展。

法國總統馬克宏（右）與第一夫人布麗姬出訪中國。（美聯社）

法國總統馬克宏（左）獲得習近平高規格接待。（美聯社）

布魯塞爾智庫Bruegel資深研究員艾莉西亞（Alicia Garcia-Herrero）指出，「我認為、巴黎方面原以為，習近平會提供豐厚大禮，馬克宏可能覺得，憑藉法國說話份量、以及法國在推動經濟安全上的主導地位，他們必定能拿到商業協議，但結果是否定的。」

分析普遍認為，中國此番沒有簽署、外界預期已久的500架空巴客機訂單，背後最明顯的考量，應該和美國有關，外媒分析認為，這是為了保留與美國貿易談判的籌碼，因為華府接下來、必定會加大施壓中國，要求追加購買波音（Boeing）系列飛機。

除此之外，中國也不太可能放寬對法國干邑白蘭地或豬肉的進口限制，因為這會削弱北京與布魯塞爾之間，在「中國製電動車關稅」談判的力道。至於烏克蘭議題，北京近期重申支持俄羅斯，習近平也不太可能讓馬克宏帶回、任何關於俄烏戰爭的外交突破。

更多風傳媒報導

