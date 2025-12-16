習近平聽取李家超述職表肯定 向香港大火死者致哀

（中央社記者張謙香港16日電）香港行政長官李家超今天在北京向中國國家主席習近平述職。據報導，習近平肯定李家超和香港特區政府工作，指李家超「勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權安全發展利益」，並再次向香港大埔宏福苑大火慘劇死者表示哀悼。

綜合港媒發自北京的報導，習近平下午在北京中南海瀛台聽取李家超述職，中國國務院總理李強、中共中央書記處書記蔡奇、副總理丁薛祥等人也在場。

習近平說，大埔宏福苑重大火災令人痛心，他再次向遇難死者及殉職消防員表示哀悼，對死者家屬及受災民眾表示慰問。

他又說，「李家超過去一年勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權安全發展利益，成功舉行第8屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港邁向由治及興新步伐，中央對他和特區政府的工作充分肯定」。

李家超在述職中提及香港經濟持續發展，政府財政有望在今年由虧轉盈，同時感謝習近平對香港大火的高度重視。

李家超並說，香港立法會選舉於12月7日成功舉行，「反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前決心」。（編輯：邱國強）1141216