習近平脫口：人類可活到150歲！博士揭「嬰兒解藥」暗黑內幕超毛

國際中心／綜合報導

近來中國演藝圈盛傳多位資深藝人如李連杰、倪萍、洪金寶等人「神奇回春」，外界猜測是否與非法血液製品有關。時評人陳薇羽近日在節目上專訪病毒學專家林曉旭博士，兩人揭露這股「返春熱潮」背後，恐藏涉及活摘器官、販嬰與跨國詐騙集團勾結的龐大黑色產業鏈。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁今年9月登上北京天安門城樓，觀看閱兵儀式，沒想到忘了關麥克風，外洩兩位領導的私下對話，討論器官移植「人類可活到150歲」等，專家就指出，關鍵可能在於器官移植與再生醫學的結合。

廣告 廣告





習近平忘關麥脫口「人可以活到150歲」！博士揭「權貴解藥」暗黑內幕超毛

中國最大醫美機構負責人于文紅的人聲稱，豪砸上百億元併購上市公司，專門從17至21歲年輕男性血液中萃取「微囊泡」及功能蛋白。（圖／翻攝自微博）





陳薇羽在節目《薇羽看世間》提及，網路上流傳一段影片，內容是一名自稱中國最大醫美機構負責人于文紅的人聲稱，豪砸上百億元併購上市公司，專門從17至21歲年輕男性血液中萃取「微囊泡」及功能蛋白，用於抗老化療程，每次療程收費高達人民幣150萬至2000萬元。

這番說法立刻引起外界譁然，不少人懷疑「明星返春」背後是否建立在剝削年輕人體力與健康之上。對此，前美國陸軍病毒研究所實驗室主任林曉旭博士指出，微囊泡（exosomes）確實具有細胞調節功能與低免疫排斥特性，但提取過程極為昂貴且需要大量血液來源，在監管鬆散的中國市場，這項技術極可能被濫用，成為非法醫療的掩護。





習近平忘關麥脫口「人可以活到150歲」！博士揭「權貴解藥」暗黑內幕超毛

虞美人自信表示，55歲的自己「狀態像25歲」（圖／翻攝自微博）









林曉旭並質疑，龐大的年輕血液來源從何而來，懷疑東南亞詐騙園區已被改造成非法血庫。節目進一步爆料，部分園區甚至設有「生命科學院」，不僅強迫女性代孕販嬰，還囚禁嬰幼兒並鑽開脊椎抽取脊髓液提煉幹細胞，製成昂貴的「不老藥」供富人延命，手段極其殘酷。

陳薇羽節目中再度追問：「習近平不是曾說科技能讓人類活到150歲嗎？現在看來似乎不是隨口一說。」她質疑，中共高層是否真因再生醫學的技術進展而深信能長生。林曉旭則回應，要達到「150歲壽命」的關鍵仍在器官移植。他分析，再生醫學在中國更像是一種包裝或附加價值，真正的核心仍是活摘器官與人體零件替換的概念，中共將人體視為可重複利用的「零件資源」，顯示出極端的非人化思維。





習近平忘關麥脫口「人可以活到150歲」！博士揭「權貴解藥」暗黑內幕超毛

李連杰（左）、洪金寶（右）陷入回春爭議。（圖／翻攝「李連杰」、「洪金寶」抖音）









此外，柬埔寨詐騙園區內的生技研究中心其實由中國主導，網站僅有簡體中文與英文版本，合作單位竟包括湖南多家知名醫院及官方機構，且具中國合法證照，進一步證實這條從中國延伸至東南亞的黑色利益鏈，已從器官移植擴張到幹細胞與微囊泡等再生醫學領域。

林曉旭最後痛批，中共將人體當成「人礦」開採，強調全球尚無經證實的逆齡療法，多數只是商業噱頭，更駭人的是這股黑手已滲入正規醫療體系，如寧波嬰兒微創手術離奇腦死案，就疑似與器官竊取有關。他呼籲國際社會警惕，應全面切斷與中國移植及醫療機構的合作，以免淪為共犯。









原文出處：習近平忘關麥脫口「人可以活到150歲」！博士揭「囚禁嬰兒解藥」暗黑內幕超毛

更多民視新聞報導

賴清德吃壽司挺日！中國網紅嗆中共：禁日本水產？他扇貝哪來的

中日外交爭端延燒！日本在華演出突遭取消或延期

美國打委內瑞拉前兆？FAA升級安全警示 6航空公司無限期停飛

