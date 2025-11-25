習近平致電川普提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

總統府發言人郭雅慧強調，中方不實敘事不會改變兩岸互不隸屬的事實。(總統府提供)

中國國家主席習近平昨（24日）晚間致電美國總統川普，據《新華社》報導，習近平向川普強調台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」。對此，總統府發言人郭雅慧今（25日）回應，中方的不實敘事無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，台灣將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

美國總統川普與中國國家主席習近平昨（24日）晚間進行通話，川普稱已接受習近平的邀請，於明年4月訪問北京，習近平也將在今年年底訪問美國。不過，據《新華社》報導，習近平在通話中向川普闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」，同時談及中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護二戰勝利的成果。

廣告 廣告

對此，總統府發言人郭雅慧今（25日）表示，對於美中領袖之間的對話，台灣政府的立場一如既往，任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，一向支持樂見、正面看待。郭雅慧指出，台灣將持續與美國保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

同時，郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包含《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位，中方的不實敘事也無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任一員，將持續與理念相近的友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。





更多《鏡新聞》報導

台灣有事說延燒 昨川習通話今川高熱線1／川普：與習近平通話談烏俄、黃豆 聲明隻字未提台灣

台灣有事說延燒 昨川習通話今川高熱線2／川習通話談台灣？ 中媒曝川普：理解中立場 白宮發言打臉

川習通話後急電高市 日媒：傳將說明「台灣問題」對話內容