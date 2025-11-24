習近平致電川普揭曉內容！新華社稱提到台灣 川普發文卻「隻字未提」

國際中心／施郁韻報導

中國官媒新華社24日晚間10時30分發文指出，中國國家主席習近平及美國總統川普進行通話，談話提及了中美關係、烏俄局勢以及對台議題。川普（Donald Trump）24日在自家社群平台發文，宣布他可能將於明年4月訪問中國，卻隻字未提台灣。

據新華社報導，習近平指出，上個月他與美國總統川普在南韓釜山成功舉行會晤，雙方達成多項重要共識，為中美關係這艘「巨輪」校準航向、注入動力，也向國際社會釋放積極訊號。習近平表示，釜山會晤後，中美關係整體趨向穩定向好，受到兩國人民及國際社會普遍歡迎。這再度證明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是屢經實踐驗證的常識，而兩國「相互成就、共同繁榮」更是看得見、摸得著的現實。

習近平強調，雙方要維持這股良好關係，堅持正確方向，以平等、尊重、互惠的態度擴大合作清單、縮減問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係開拓新的合作空間，讓兩國人民及全球獲得更多利益。

習近平重申，中方在台灣議題上的原則立場，指出「台灣回歸中國」是二戰後國際秩序的重要組成部分。習近平提到，中美曾在二戰中並肩對抗法西斯與軍國主義，現在更應共同維護二戰勝利成果。

川普表示，明年4月將訪問北京，發文中並未提及台灣。（圖／翻攝自真實社群平台）

隨後川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，與習近平進行一次很棒的電話會談，討論的議題包括俄烏戰爭、芬太尼、大豆及其他農產品等。「我們為我們偉大的農民達成一項很讚而且非常重要的協議—而且只會變得更好。我們與中國的關係極為穩固！」

川普說，習近平邀請他明年4月訪問北京，他已接受邀請，並做了對等安排，「習近平將在明年稍後以國是訪問（State Visit）形式訪問美國。我們一致認為保持頻繁溝通非常重要，我也期待如此做。」不過川普發文中並未提及台灣，美方截至目前尚未發布正式聲明。

