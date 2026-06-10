習近平致電感謝金正恩 指滿意訪問成果未提無核化

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平9日結束對北韓的國是訪問後，當天即向金正恩發出感謝電，並在電文中提到「對訪問取得的成果感到滿意」。但習近平在此次訪問行程中，並沒有提到朝鮮半島無核化。

北韓中央通信社10日報導，朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩收到中共總書記、中國國家主席習近平9日發出的感謝電。

習近平在電文中提到，金正恩對這次訪問作出「精心周到安排」，北韓政府等給予中方代表熱烈歡迎，充分彰顯了中朝（北韓）兩黨兩國的深厚友誼。

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習近平說，他與金正恩就「共同關心的問題」深入交換意見，達成一系列重要共識，為中朝關係賦予新的時代內涵，展現了中朝雙方弘揚傳統友誼、共促發展繁榮、維護地區乃至世界和平穩定的堅定決心。

習近平並說：「我對訪問取得的成果感到滿意」。

習近平表示，中朝關係已經「踏上新的歷史征程」。他願與金正恩一道把握時代大勢，立足兩國根本和長遠利益，不斷維護好、鞏固好、發展好中朝關係，推動兩國社會主義事業「砥礪前行」，更好造福兩國人民，「為世界和平與發展作出新的更大貢獻」。

習近平8至9日訪問北韓，但雙方都沒有提及朝鮮半島無核化，備受外界關注。而在習近平訪問北韓前夕，金正恩胞妹金與正7日發表聲明，指「我們核武國家地位不容妥協」，北韓「絕對不會容忍任何威脅」，此舉被部分分析人士認為，這是在向習近平及中國表達立場。

在此之前，5月間北京「川習會」過後，白宮指雙方確認了「北韓無核化」的共同目標，這使得「北韓無核化」成為習近平這次訪問北韓最受外界關注的焦點議題。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1150610