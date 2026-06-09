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根據北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，中國國家主席習近平近日向北韓領導人金正恩致謝電。習近平在信中強調，中國與北韓將堅定不移地共同維護地區及全球的和平與穩定，展現兩國在國際局勢動盪下的緊密盟友關係。

北韓中央通訊社（KCNA）於今（24）日報導，中國國家主席習近平在回覆北韓領導人金正恩的賀電中表示，中朝兩國在維護地區與世界和平穩定方面，擁有共同的決心與責任。這封感謝信是針對金正恩先前祝賀中華人民共和國成立 75 週年所作的回應。

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習近平在信中指出，當前國際與地區情勢正經歷深刻且複雜的變化，中朝雙方加強戰略溝通與合作顯得尤為重要。他強調，中方願與朝方一同推動兩國傳統友好合作關係持續發展，並為捍衛地區和平做出實質貢獻。

儘管近期外界觀察到中朝關係似乎因俄羅斯與北韓軍事合作升溫而出現微妙變化，但習近平此次的表態，被視為試圖對外展示中朝同盟依然穩固。專家分析，這類高層互動旨在向國際社會釋放信號，強調中國在朝鮮半島事務中不可或缺的影響力。

原文出處：習近平致電金正恩：中朝將共同維護地區與全球和平穩定

本文由AI協作，經編輯審核後發布