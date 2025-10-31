習近平與卡尼8年來首次正式會談 中加關係現回暖跡象
大陸國家主席習近平於韓國慶州出席亞太經合會（APEC）領袖峰會期間，10月31日在場邊與加拿大總理卡尼會面，這是2017年以來，兩國領導人首次正式會談。
習近平表示，近期在雙方共同努力下，中加關係已回暖，並面邀卡尼總理正式訪問中國；卡尼表示願與中方展開建設性、務實的對話「回歸正軌」重振關係，並同意加速解決農業、海產品與電動車等貿易爭端。此外，東道主韓國總統李在明將於今天與習正式會談，兩人昨初見時熱情寒暄。
法新社報導，2018年加拿大應美方司法互助要求下，在溫哥華拘留華為副董事長兼財務長孟晚舟，中國旋即以間諜罪逮捕2名加籍男子報復，雙方交惡。
不過，在APEC峰會場邊，習、卡舉行中加領導人8年來首次正式會面時，習近平表示雙方關係正在出現復原的跡象，指出近年來，在雙方共同努力下，中加關係出現復甦，且正朝積極的方向發展。因此中國願與加拿大攜手，推動雙方關係重回正軌。
習近平並當面邀約卡尼訪問中國，卡尼欣然表示歡迎，期待藉此進一步推動雙方對話，並展開「具有建設性與務實的交流」，協助國際建構「可持續、更具包容性」體系。
此外，11年來首次訪問韓國的習近平，預定今日與韓國總統李在明舉行首場雙邊會談。
韓國國際廣播電台報導，APEC領袖峰會第一階段會議於昨日上午在慶州和白會議中心舉行，李在明在現場迎賓，與最後抵達會場的習近平 表示說「歡迎您」，習近平回應「您好」。隨即兩國元首握手合影留念，一同步入會場。李在明還問候習近平「一路辛苦了」。
李在明在與習正式會談前表示，韓國願以「平等合作」模式推動與中國經貿、產業鏈與人文交流，並期待在朝鮮半島和平與核問題上，與中國加強戰略溝通。
