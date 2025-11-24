習近平與川普打電話強調收回台灣 川普表示理解台灣對中國重要性

2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國國家主席（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



中國官媒新華社週一（24日）深夜報導說，中國國家主席習近平已經和美國總統川普通電話。

報導稱：「11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。」習近平與川普討論了台灣問題、釜山的川習會與烏克蘭問題。

中國方面的報導寫說：「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

報導中稱，川普回答說：「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

白宮尚未發出美方新聞稿。

在10月底的川習會中，中方會後新聞稿罕見完全沒有提及台灣，川普當時也說會上完全沒談台灣。如今，兩人在川習會之後的第一通電話，北京顯然抓住時機大談台灣。

中方的報導說，「兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。」

在釜山的川習會方面，報導中強調的是中美願意持續釜山會談的趨勢，但對於稀土、晶片、美國農產品等具體的議題，報導中毫無提及。習近平向川普重申：「事實再次說明，中美合則兩利、鬥則俱傷是經過實踐反復驗證的常識，中美相互成就、共同繁榮是看得見、摸得著的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向。」

