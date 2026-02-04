習近平與川普通話強調：台灣是中美最重要問題 謹慎處理對台軍售
美國總統川普4日晚間與中國國家主席習近平通話，川普表示中方考慮進一步採購農產品，包括本季將大豆採購量提高至2千萬噸。習近平則重申台灣是中國領土，美方必須慎重處理對台軍售問題。
川習通話再提台灣 具體聊了些什麼？
川普在與習近平通話後，於真實社群發文寫道：「我剛與中國國家主席習近平完成了一次非常出色的通話。這是一通時間很長、內容深入的通話，我們討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、我將於4月訪問中國（我非常期待！）、台灣、俄烏戰爭、當前伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣，以及中國考慮進一步採購農產品，包括本季將大豆採購量提高至2千萬噸（他們已承諾下季達到2,500萬噸！）、飛機引擎交付，以及許多其他議題，一切都非常正面！」
「我與中國的關係，以及我與習主席的個人關係都非常良好，我們雙方都明白維持這種關係的重要性。我相信，在我未來三年的總統任期內，與習主席以及中華人民共和國之間，將會取得許多積極成果！」
中國外交部聲明指出，習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」
重申中美友好合作 應共同面對問題
習近平提到，「過去一年，我們保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。我高度重視中美關係……美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。」
「今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國『十五五』（第15個5年國家發展計畫）開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通……讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。」
另外，中國外交部的聲明也引述了川普的談話內容：「我很尊重習近平主席。在我和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」
