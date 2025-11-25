習近平與川普通話強調「收回台灣」 卓榮泰：沒有回歸這選項

中國國家主席習近平昨（24）日與美國總統川普通話，而中國官媒《新華社》在釋出的文稿中，提到習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢前受訪表示，台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項。



根據《新華社》報導，習近平近日與川普的通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。



卓榮泰表示，他們都注意到相關這種國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項，這個很清楚的，台灣是世界的台灣，在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀，也是世界現在大家共同注意的一個發展。



卓榮泰說，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼他們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。



