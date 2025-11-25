習近平與川普通話提「台灣回歸中國」 卓榮泰強硬表態：2300萬國人沒有回歸選項

行政院長卓榮泰今天（25日）受訪時強調，「台灣是世界的台灣」，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家。（圖／李智為攝）

中國國家主席習近平昨晚與美國總統川普通話時聲稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，引發各界關注。對此，行政院長卓榮泰今天（25日）受訪時強調，「台灣是世界的台灣」，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

立法院會今天繼續對行政院長卓榮泰進行施政總質詢，卓揆會前接受媒體聯訪。針對新華社報導，習近平與美國總統川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，卓榮泰回應，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

卓榮泰說，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上對世界至為重要，所以維持現狀也是世界共同注意的發展，中國無法用任何形式來破壞現狀，這也是為什麼台灣要加強自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要原因。

此外，國防部製作「全民安全指引」手冊，遭在野黨質疑浪費公帑，也傳出有許多民眾把該手冊丟到廢紙箱。內政部長劉世芳昨對此表示，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，「要嘛是公主病、要嘛是王子病」。此番言論一出，引發各界熱議。

卓榮泰回應，民防手冊是讓國人有更好的、更高的安全自我安全的意識，也是現在很多國家通用的。這是政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同的手法，也是讓台灣不置外於世界的作法，他希望所有內閣同仁與所有國人應一起為國家安全多做努力，「我願意從這個方向來為所有的國人一起多多鼓勵、一起合作」。



