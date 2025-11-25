習近平與川普通話提「台灣回歸中國」 卓榮泰：2300萬人民沒有這選項

對於中國提出「台灣回歸說」，行政院長卓榮泰今回應了。（鏡報林煒凱）

中國官媒《新華社》報導，中國國家主席習近平在和美國總統川普通話中提到，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今（25日）在立法院受訪明確回應，重申中華民國台灣是主權獨立的國家，強調「2300萬國人沒有回歸的選項」，並指出中國無論採取何種方式，都無法破壞現狀。

卓榮泰：台灣是主權國家 2300萬人民沒有「回歸」的可能

針對《新華社》公開川習通話內容，其中習近平強調「台灣回歸中國」的重要性，卓榮泰表示，台灣立場始終一致——台灣是主權獨立國家，未曾也不會接受所謂的「回歸」設定。卓榮泰強調，這點對國內外都應該「非常清楚」。

台灣在國際重要性提升 中國無法動搖現狀

卓榮泰指出，台灣在全球科技供應鏈及區域安全中扮演不可或缺角色，「台灣是世界的台灣」，其存在對各方都極具戰略意義。他表示，維持現狀已是國際社會的共同關注，而中國無力以任何形式破壞既有局勢。也正因如此，台灣才需不斷提升自我防衛能力，並持續與民主國家合作，維護區域穩定。

民防手冊爭議延燒 卓榮泰：全民都應參與國家安全

此外，被問及內政部長劉世芳稱質疑民防手冊是「公主病、王子病」是否妥當，卓榮泰並未直接評論語氣，而是強調民防手冊的目的在於提升全民安全意識，這在許多國家都是普遍做法。卓榮泰呼籲，國安不是政府單方面的責任，而是需要全民共同參與。他並期盼所有公務員與社會大眾都能一同為國家安全盡力。

