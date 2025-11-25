習近平與川普通話提「台灣回歸」 總統府：二戰文件無涉台灣地位

習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，總統府回應，不實敘事無法改變互不隸屬事實。（圖：總統府提供）

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。對此，總統府發言人郭雅慧今天（25日）回應，二戰時期文件無涉決定台灣的政治地位，大陸的不實敘事，無法改變海峽兩岸互不隸屬的事實。台灣持續和美方保持緊密聯繫，致力於區域的安全與穩定。

川普24日晚間和習近平通話，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將在明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問，川普在通話後沒有提到台灣。習近平則說明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧強調，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣也將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，或是後續聯合國相關決議，都沒有涉及決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任的一份子，「我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮」。