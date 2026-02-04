習近平與川普通話！才剛與蒲亭視訊會面完

▲美國總統川普、中國國家主席習近平4日進行通話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（Donald Trump）通話，中國官媒並未透露通話內容，白宮也尚未回應。

據路透社報導，習近平4日下午與蒲亭舉行視訊通話，晚間又與川普通電話。白宮尚未對此事做出回應，中國官媒也並未提供通話細節。川普預計今年4月訪問中國。

而在川習通話幾個小時前，習近平才與俄國總統通話。克里姆林宮表示，俄方已事先獲悉習近平與川普的通話內容；克宮也表示，蒲亭已接受習近平邀請，將於今年上半年訪問中國。

另據中國官媒新華社報導，習近平在與蒲亭視訊會晤表示，向普丁、俄羅斯人民致以新春祝福，指出當天正值中國農曆立春，象徵新一年的開始，並表達願與普丁在此一具有美好寓意的時刻，共同擘畫中俄關係的新藍圖。普丁則回應表示，立春象徵萬物復甦，俄中關係也將持續蓬勃發展，並祝願中國人民新春愉快。

習近平指出，過去一年雙方兩度會晤，引領引領中俄關係進入新的發展階段。兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，展現共同捍衛二戰勝利成果與國際公平正義的決心；雙邊經貿往來保持穩健成長，「中俄文化年」圓滿落幕，人文交流合作邁上新台階，人員往來更加密切。雙方分別成功主辦上海合作組織天津峰會及莫斯科總理會議，持續加強多邊協作，並致力於推動更加公正合理的全球治理體系。

習近平也強調，今年是中國「十五五」規劃開局之年，中方將進一步擴大高水準對外開放，與包括俄羅斯在內的各國共享發展機遇。同時，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年及「中俄教育年」啟動之年，雙方應把握歷史契機，密切高層交往，深化各領域務實合作。中俄作為聯合國安理會常任理事國，有責任共同維護以聯合國為核心的國際體系與國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

蒲亭回應，過去一年俄中共同紀念二戰勝利80周年，捍衛歷史真相與世界和平成果；兩國在貿易、能源、科技、農業等領域合作持續深化，人文交流日益頻繁，文化年成果豐碩，互免簽證政策也使雙方人民往來更加便利。俄方對未來俄中關係發展充滿信心，將繼續支持彼此維護國家主權與安全，促進經濟社會發展，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強協作，為國際事務注入正能量，同時支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。

