習近平與川普通話 籲美慎重處理對台軍售

中國國家主席習近平與美國總統川普通話，都討論到台灣與大豆，以緩和美中關係。

新華社報導，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

美國總統川普表示與習近平的通話非常積極，中國正考慮購買更多的美國大豆，習近平將考慮本季的美國大豆採購量從1200萬噸提高至2千萬噸。大豆期貨隨之大幅上漲。川普說兩人都意識到保持這種狀態有多重要；中國方面，習近平表示非常重視中美關係。

廣告 廣告

路透社報導，中國考慮增加購買美國大豆被視為緩和中美關係的善意訊號，儘管如此，北京同時警告華府謹慎處理對台軍售。川普可能在4月訪問北京，也被認為是善意舉動。

在跟川普通話前幾個小時，習近平也才跟俄羅斯總統蒲亭視訊會晤，成了習近平一天當中與美俄領導人互動的罕見情況。

俄羅斯總統蒲亭表示，「我們準備在全球和區域議題上繼續最密切的協調，無論是雙邊還是所有多邊論壇，像是聯合國、金磚國家、上海合作組織等。」

中國國家主席習近平說：「今（2026）年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年、中俄睦鄰友好合作條約簽署25週年和中俄教育年啟動之年，我們要把握歷史機遇，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確的軌道，不斷地發展。」

中國和俄羅斯之間最後一份約束新削減戰略武器條約將於5日失效，這項條約主要限制兩國戰略核武器的數量，蒲亭指華府尚未回應他提出的延長一年的建議，他告訴習近平將基於對安全局勢的徹底分析，以平衡且負責任的方式採取行動。

另外，根據俄方消息，習近平邀請蒲亭今年上半年訪問中國，感謝邀請並且接受，也代表美俄兩大領導人都將於上半年訪問北京。