習近平與巴西總統通話 強調維護全球南方利益

（中央社記者張淑伶上海23日電）中國國家主席習近平今天與南美洲大國巴西總統魯拉通電話，強調兩國是全球南方重要成員，是維護世界和平的建設性力量。本月初美國軍方才突襲巴西鄰國委內瑞拉，近日巴西政府正審慎考慮加入美國總統川普的「加薩和平理事會」。

中國官媒央視新聞報導，習近平在通話中說，2024年，中巴兩國關係提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」。一年多來，兩國發展戰略對接不斷走深走實，樹立了全球南方國家團結合作的榜樣。中方願和巴方一道努力，推動中巴關係得到更大發展。

廣告 廣告

習近平強調，當前國際形勢動蕩不安，中國和巴西作為全球南方重要成員，是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設性力量，應當堅定「站在歷史正確一邊」，更好捍衛兩國和全球南方共同利益，共同維護聯合國核心地位和國際公平正義。

他說，中方願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，推進共建中拉命運共同體。

據報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在通話中說，巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際形勢令人擔憂，巴方願和中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定。

美國軍方本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他移送美國監獄以面對毒品走私起訴。這項行動引發國際震驚。作為委內瑞拉鄰國的巴西總統魯拉政府當時表達強烈譴責，認為這是對南美洲主權的嚴重侵犯，並警告全球正陷入失序。

美國突襲委內瑞拉也影響中國利益。路透社昨天引述不具名官員報導，川普政府允許中國購買委內瑞拉石油，但不得以委內瑞拉前總統馬杜洛被推翻前的「不公平、低廉」價格交易。

當前川普宣布成立「和平理事會」，邀請多國領袖參與，巴西總統魯拉也在受邀名單，外界批評該理事會可能成為「付費入場版」的聯合國安全理事會。

中國外交部20日證實收到美國關於加入和平理事會的邀請，但未具體說明是否會接受邀請。巴西政府目前對是否加入持審慎態度，國內輿論則出現分歧，有評論擔心，這可能使巴西被視為「附和美國」而非獨立的外交力量。（編輯：陳鎧妤）1150123