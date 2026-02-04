習近平與普丁視訊會晤 稱中俄攜手維護全球戰略穩定

（中央社台北4日電）中國國家主席習近平下午與俄羅斯總統普丁舉行視訊會晤。習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，攜手維護全球戰略穩定。普丁表示，無論國際形勢如何變化，俄中關係都將保持穩固並持續發展。

新華社報導，習近平4日下午在北京人民大會堂與普丁（Vladimir Putin）舉行視訊會晤。

報導稱，習近平向普丁和俄羅斯人民致以新春祝福，指今天恰逢中國農曆立春，象徵著「春回大地」，代表著新的開始。他願與普丁「在這充滿美好寓意的一天，共同擘畫中俄關係新的藍圖」。

普丁表示，立春時節萬物復甦，俄中關係也將蓬勃發展，奮發向上。祝願習近平和中國人民新春快樂、龍馬精神、馬到成功。

習近平說，過去一年與普丁兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段。今年是中國「十五五」開局之年，也是「中俄戰略協作夥伴關係」建立30週年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25週年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平並表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。作為「負責任大國」和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁與習近平在視訊會晤中總結了2024年的合作成果，並規劃了雙邊關係發展的新藍圖。

據報導，普丁講話要點包括：對於俄中關係而言，四季皆春；俄中協作具有典範意義；俄中貿易額穩定保持在2000億美元以上；俄中外交協作仍是世界重要的穩定因素；無論國際形勢如何變化，俄中關係都將保持穩固並持續發展；俄羅斯仍是中國能源資源的主要供應國之一。

新華社報導提到，習近平與普丁還就「共同關心的國際和地區熱點問題」深入交換了意見。

習近平與普丁上次面對面會晤是去年9月2日在北京，當時普丁到訪中國並出席中共慶祝抗戰勝利與九三閱兵儀式活動。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150204