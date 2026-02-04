習近平與普丁視訊會晤！ 立春節氣共繪中俄關係新藍圖

今（4）日下午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與俄羅斯總統普丁進行了視訊會晤。習近平在會談中向普丁及俄羅斯人民致以新春祝福，並特別提到恰逢農曆立春，象徵著春回大地與新的開始。他表示，希望能與普丁總統共同努力，在這充滿美好寓意的日子裡，共同規劃中俄關係的嶄新藍圖。

大陸國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普丁（右）。（圖／美聯社）

此次會晤中，兩位領導人重申了深化中俄全面戰略協作夥伴關係的重要性，並強調在國際局勢複雜多變的背景下，雙方應加強溝通與合作，共同維護國際公平正義，推動全球發展。

據中央廣播電視總台報導，會議全程於北京人民大會堂進行，並由多位記者及攝影師參與記錄。

