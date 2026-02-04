習近平與普丁視訊會談後！緊接與川普通話

大陸國家主席習近平於當地時間今（4）日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普丁進行視訊會面。視訊結束後，習近平於稍晚再與美國總統川普通電話，展現中美俄三國領導人之間的密切互動。

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁視訊會面結束後，於稍晚再與美國總統川普通電話，展現中美俄三國領導人之間的密切互動。

根據報導，習近平與普丁的視訊會談聚焦於在國際局勢複雜發展的背景下，如何進行雙邊合作，雙方重申了深化中俄戰略合作夥伴關係的意願。會談結束後，習近平隨即與川普進行通話，討論了中美關係的最新進展，以及可能涉及的國際和地區問題。

習近平在一天內與普丁和川普接連互動，引發外界遐想，也顯示了大陸在國際舞台上擔任積極的角色。

