習近平與馬克宏在四川都江堰非正式會晤

（中央社記者張淑伶上海5日電）中國國家主席習近平昨天在北京與到訪的法國總統馬克宏會面後，今天又與馬克宏在四川省都江堰舉行非正式會晤。

中國官媒新華社作上述報導，但尚未有兩人具體會晤內容。

路透社報導指出，習近平鮮少在世界領袖離開北京後再親自陪訪。這項罕見的舉動似乎只針對歐洲第2大經濟體的領導人，凸顯了中國在與歐盟的互動中對法國的重視。

根據中國社群媒體上流傳的影片顯示，馬克宏今天早上先在成都錦城湖公園與慢跑者互動，接著與習近平一同前往都江堰。

馬克宏（Emmanuel Macron）是在3日下午抵達北京。4日上午，習近平為到北京進行國是訪問的馬克宏舉行歡迎儀式，之後雙方舉行會晤，並共同出席合作文件簽字儀式、共同會見記者。

習近平和馬克宏在北京舉行的會晤達成了12項協議，涵蓋人口老化、核能和熊貓合作等議題。協議金額未予披露。這次是馬克宏第4次對中國進行國是訪問，陪同他的是一些法國知名企業的負責人。

馬克宏昨晚自北京轉抵大貓熊故鄉四川之際，中國野生動物保護協會宣布，已與法國博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）簽署延續大貓熊保護國際合作意向書，新一對大貓熊擬於2027年抵博瓦勒動物園，合作期限10年。（編輯：朱建陵）1141205