習近平與馬克宏都江堰交流 同意保持密切溝通

（中央社記者張淑伶上海5日電）根據新華社報導，中國國家主席習近平今天在四川省成都市都江堰和法國總統馬克宏進行「友好交流」。兩人同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。期間，兩國元首夫婦散步、品茗並共進午餐。

習近平2024年5月赴法國進行國是訪問，馬克宏（Emmanuel Macron）曾邀請習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行不公開的私人會談。

新華社報導，習近平今天歡迎馬克宏到訪「天府之國」，提到上述往事，並表示相信馬克宏此行會進一步豐富對中國的認知。

習近平向馬克宏介紹都江堰歷史和意義，指都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人類與自然和諧共生最早的成功實踐之一，「修建過程充分反映了中華民族自強不息、不畏艱難、勇於開拓的精神」，每次來到都江堰都能從中汲取到治國理政的智慧。

據報導，馬克宏表示，法中兩國都有悠久的歷史文化，兩國人民對美好生活的追求是相通的，法中合作可以共謀發展繁榮、造福兩國人民。

習近平說，面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠透過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。

馬克宏說，當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性。法方願和中方加強溝通協調，堅持透過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。

報導說，習近平夫婦與馬克宏夫婦沿都江堰堰功道邊走邊談，期間在懷古亭品茗，隨後共進午餐。

據報導，兩國元首一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表了聯合聲明。

馬克宏3日下午抵達北京進行國是訪問。4日上午，習近平為馬克宏舉行歡迎儀式，之後雙方舉行會晤，並共同出席合作文件簽字儀式、會見記者。今天繼續陪同馬克宏到四川參訪。

路透社報導指出，習近平鮮少在世界領袖離開北京後再親自陪訪，這項罕見的舉動似乎只針對歐洲第2大經濟體的領導人，凸顯了中國在與歐盟的互動中對法國的重視。（編輯：楊昇儒）1141205