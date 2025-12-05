習近平與馬克宏都江堰舉行非正式會晤！中法發表全球治理聯合聲明

法國總統馬克宏應大陸國家主席習近平邀請，於3日下午抵達北京，展開為期3天對大陸的國是訪問。習近平4日在北京人民大會堂舉行隆重儀式歡迎馬克宏來訪，雙方隨後舉行會談。結束北京行程後，馬克宏4日晚乘機抵達成都。據最新消息，雙方5日於成都都江堰舉行非正式會晤。隨後中法發表關於加強全球治理的聯合聲明。

大陸國家主席習近平隆重歡迎法國總統馬克宏的到訪。（圖／美聯社）

《路透社》、《美聯社》報導，大陸國家主席5日陪同法國總統馬克宏訪問成都。雙方在成都都江堰舉行非正式會晤。由於大陸領導人很少在外國領導人離開北京後與他們同行，《路透社》認為，這項罕見的舉動似乎只針對歐洲第二大經濟體的領導人，凸顯北京在與歐盟互動中對巴黎的重視。

馬克宏隨後將與四川大學的學生會面，並計畫參觀成都大熊貓繁育研究基地。據了解，旅居法國的大熊貓「歡歡」和「圓仔」上月提前返回成都基地，而「歡歡」之子、第一隻在法國出生的大熊貓「圓夢」—由法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）所命名，目前也生活在這裡。

大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏舉行會談。（圖／美聯社）

據《央視新聞》報導，成都為大陸西部地區重要中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。1981年，成都與法國蒙彼利埃（Montpellier）結為友好城市，是中法間第一對友城。

《央視新聞》5日報導，中法兩國元首就多邊主義和國際局勢深入交換意見，重申致力於全球治理，並發表聯合聲明。兩國元首呼籲堅持推動多邊主義、支持推動聯合國改革倡議、雙方願就大陸提出的全球治理倡議開展合作、呼籲主要經濟體加強對話，推動世界經濟均衡、可持續發展。

最後，聲明表示，2026年法國將擔任七國集團輪值主席國，大陸將擔任亞太經合組織東道主。雙方願就應對全球治理挑戰開展包容性對話。

