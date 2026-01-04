習近平若犯台也會被炸？他曝現實面：川普目的在這事「別幻想美國保台」

美國總統川普（Donald Trump）閃電出兵委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）活捉押送回美，受到國際高度關注。部分反共民眾興奮表示，若中國國家主席習近平動武犯台，將成為美國的下一個斬首目標。百萬網紅Cheap（鄭才暐）直言，別再幻想美國會保台，畢竟川普這次出兵另有目的。

美國閃電打擊委內瑞拉，財經網美胡采蘋笑稱「只剩下哪個不長眼的一打台灣，應該就會被斬首了吧」；Cheap透過臉書不以為然表示，美國之所以如此果斷出兵委內瑞拉，因為後者跟伊朗一樣，都是沒有核彈、沒能力卡全球經濟，可以當警告用的沙包，與中國這種「需要長期博弈的對手」完全不一樣。Cheap指出，如果川普真的有意「斬首」習近平，今（2026）年就不會還規劃史上最高紀錄的4次川習會。

廣告 廣告

Cheap直言，川普的目的很簡單，就是瞄準委內瑞拉石油儲藏，在簽大訂單前在客戶面前表演一次「武力清場」，以及告訴普丁（Vladimir Putin）、習近平等人「現代防空網擋不住美軍」。Cheap也補充，不要老是幻想美國會保護台灣，把所謂的壞人一個一個收走，「在國際現實就是荒謬而已」。

至於部分民眾指出川普違反國際法的議題，Cheap坦言「這世界不是靠講道理運作的，是靠飛彈射程」，國際法是對付小咖國家用的，對大咖國家來說只是裝飾，畢竟普丁受到各國譴責、更被國際法庭通緝，也不見俄軍撤出烏克蘭。Cheap強調，國際法無法約束核武大國，不然學墨子到各國遊說兼愛、非攻，就能阻止習近平犯台了。

更多風傳媒報導

