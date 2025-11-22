習近平著作打1折沒人買！他揭原因：中國人無聲抗議
國際中心／楊佩怡報導
72歲的中國國家主習近平自2012年上任以來，中共高層就以將他的治國論述、平時的談話、書信等，都記錄成冊，如今市面上累積至少一百五十種以上的「習近平著作」；然而，這種大規模量產的模式，看似受歡迎，但實際上在書店內還是能看到大量滯銷書籍。有網友PO出書店畫面，只見畫面中掛有打折告示，但桌上的書卻充滿灰塵。
習近平的著作被拍到在書店裡堆積如山。（圖／翻攝自X平台）
一位名叫「新高地」的網友，在X平台上發文表示，他在中國書店最顯眼的位置，總能看到一排排以習近平名義出版的書籍，不僅封面金光，定價不菲，卻常常沒人買。畫面中可見，檯面上有堆積如山的《習近平談治國理政》系列、《習近平著作選讀》，還可見促銷牌子上寫著「低至1折起」，但卻沒有人買下，有些書甚至都積滿灰塵。「新高地」透露這些習近平的國家寶典，會淪落到如此地步，是因為不只是這市場冷遇，更是民眾對這種「出版狂潮」無聲的抗議。
習近平的著作之所以沒人買，是因為民眾對這種出版狂熱進行無聲的抗議。（圖／翻攝自X平台）
此外，他分析習近平的出版歷程可分為兩個階段，分別是2012年掌權前和掌權後。首先，早年習近平作為地方官員時，主編或參與出版了約8至10本地方性書籍，這些多為工作總結或地方志，數量有限，遠非個人力作。而習近平真正「爆發」是從2012年上任後開始，官方列出了數十本「重要著作」；據了解，習近平這10多年的執政期間已出300冊。不僅如此，「新高地」也指出，出版量的暴增，背後的利益結構更是驚人，「假定每位黨員強製或『自願』購買習近平全集，約10–15本為一套，平均定價1000元，總銷售量將達1億套，總收入1000億元。以中國圖書目錄標準7%–10%計算，稿費將高達70–100億元」。
