習近平要川普慎重處理對台軍售 外交部：美方延續軍售常態化政策

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。習近平稱，美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，外交部今（5）日表示，我方肯定美方基於《台灣關係法》及對台「六項保證」的堅定承諾；此外，美方也延續對台軍售常態化的政策。

根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他還說，美方務必慎重處理對台軍售問題。至於川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。

外交部今表示，持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美方基於《台灣關係法》及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國《國家安全戰略》再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

外交部說明，台美近期亦完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。

外交部指出，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢之變化。

外交部表示，作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

總統賴清德受訪說，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

