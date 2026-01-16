習近平見加拿大總理卡尼 籲國際間要尊重彼此領土主權完整

大陸國家主席習近平會見到訪的加拿大總理卡尼，呼籲雙方都要尊重彼此的主權及領土完整。卡尼也表示，加拿大會踐行一中政策。

大陸國家主席習近平今（16）日會見到訪的加拿大總理卡尼時指出，要建構中加新型戰略夥伴關係，就是雙方都應該尊重彼此的主權及領土完整，雙方在促進合作上要「多做加法」，在負面清單上要「多做減法」。（葉柏毅報導）

據大陸央視新聞報導，習近平指出，去年10月，兩人在南韓慶州APEC高峰會中見面，開啟了中加雙邊關係轉圜向好的新局面。雙方就恢復和重啟各領域合作深入探討，取得積極成果。中加關係健康穩定發展，符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。

習近平也表示，中加兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此的主權及領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，堅持國與國正確相處之道。要做共同發展的夥伴，要做相互協作的夥伴。習近平說，一個分裂的世界，無法因應人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

卡尼則重申，加拿大會奉行一個中國政策，致力於與中國相向而行，相互尊重、攜手努力，在各項領域，與中國加強合作。也願與中國密切多邊協調，共同維護世界和平穩定。