習近平見愛爾蘭總理馬丁 稱單邊霸凌衝擊國際秩序

（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國國家主席習近平今天會見到訪的愛爾蘭總理馬丁。習近平藉此會面表示，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。

美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，震驚國際。中國外交部已以不具名發言人2度發表看法，除表示深感震驚外，也呼籲釋放馬杜洛。

根據新華社報導，習近平在會見馬丁時對當今國際局勢發表上述看法。

習近平又稱，中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

習近平表示，中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

據中國方面的訊息，馬丁稱，「愛爾蘭堅定奉行一個中國政策」。中國在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻。任何國際爭端的解決都應遵守國際法。

馬丁說，愛爾蘭願與中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。歐中關係保持穩定發展十分重要，愛爾蘭願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。（編輯：陳鎧妤）1150105