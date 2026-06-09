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中國國家主席習近平結束對北朝鮮的訪問，並向北朝鮮領導人金正恩致謝。根據北朝鮮官媒報導，兩國領導人就共同關心的議題達成「重要共識」，並承諾將深化雙邊關係，共同維護區域及全球和平與穩定發展。

根據北朝鮮官媒朝中社（KCNA）報導，中國國家主席習近平在結束對平壤的訪問後，向北朝鮮領導人金正恩發出感謝電。習近平在信中指出，雙方就共同關心的問題深入交換意見，並達成了一系列「重要共識」，展現出兩國進一步深化關係的決心。

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習近平表示，他願意與金正恩基於「根本與長遠利益」共同努力，穩步維護、鞏固並發展雙邊關係，為區域及全球的和平、穩定與發展做出更多貢獻。他強調，這次訪問已圓滿結束，兩國關係已進入「新的歷史階段」，並表達了希望能與金正恩再次會面的期待。

這是習近平睽違七年後首次訪問北朝鮮。中國官方媒體新華社（Xinhua）報導指出，此次訪問建立了更深層次、更全面的理解，為兩國關係的發展指明了清晰路徑。兩國領導人同意在政治、經濟、文化等領域擴大合作，並承諾加強政府間的戰略溝通。

此外，報導提到兩位領導人還前往平壤的「中朝友誼塔」致意，該塔是為了紀念在韓戰中犧牲的中國士兵。隨後，他們也參觀了一所專為黨內幹部設立的政治培訓學校，象徵兩國在意識形態與歷史連結上的緊密合作。

原文出處：習近平訪北朝鮮會晤金正恩 達成重要共識開啟兩國關係新篇章

本文由AI協作，經編輯審核後發布